Homem morre afogado ao tentar nadar em córrego da Capital

Homem, ainda não identificado de aproximadamente 35 anos, morreu afogado durante o começo da tarde desta quarta-feira (18) ao nadar no córrego Serradinho, localizado na região da Vila Silvia Regina, em Campo Grande.

Conforme as informações apuradas pelo JD1, a vítima teria pulado no córrego com sinais de embriaguez e forte teor etílico. Algumas crianças que estavam na região, contaram ao Corpo de Bombeiros que o homem chegou ao local, tirou a roupa e pulou na água.

Quando o socorro chegou, a vítima já estava na parte de pedras. Os militares chegaram a fazer manobras de reanimação no homem por cerca de 30 minutos, mas apesar dos esforços das equipes, ele não resistiu e morreu.

A vítima apresentava um afundamento no crânio, não sendo possível precisar se o ferimento foi causado por ele bater com a cabeça em alguma pedra, ou se já estava com o machucado.

Equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica foram acionadas para ir até o local, onde farão os levantamentos iniciais sobre o caso.

Deixe seu Comentário

Leia Também