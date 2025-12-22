Homem morre afogado após caminhonete cair de balsa no Rio Apa, em Caracol

O corpo de um homem paraguaio, de 42 anos, foi encontrado na manhã deste domingo (21) no Rio Apa, em Caracol, após se afogar quando a caminhonete em que estava caiu de uma balsa manual durante a travessia.

Segundo o site Enfoque MS, o veículo foi colocado na balsa sem a devida fixação. Durante a travessia, a caminhonete acabou caindo no rio. O motorista conseguiu sair do veículo, mas foi arrastado pela correnteza e desapareceu.

O Corpo de Bombeiros de Bela Vista acionou uma equipe de mergulhadores que se deslocou de Campo Grande na noite de sexta-feira (19) para iniciar as buscas. A operação prosseguiu durante todo o sábado (20), quando a caminhonete submersa foi localizada, retirada do rio e devolvida à família.

O corpo da vítima foi encontrado a cerca de 1,5 km do ponto onde desapareceu. A travessia era feita por uma balsa manual que liga uma base do Exército Brasileiro a um destacamento do outro lado do rio, pertencente à Armada Paraguaia.

Em nota, o Corpo de Bombeiros reforçou a importância de seguir rigorosamente os procedimentos de segurança em travessias fluviais, especialmente na fixação correta de veículos, para prevenir acidentes semelhantes.

