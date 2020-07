Homem morre afogado após carro, lotado de cigarros, cair em rio

Gildevan Pereira de Lucena, 41 anos, morreu no final da tarde desta quarta-feira (22), ao cair com seu veículo de uma ponte localizada em uma estrada vicinal de Rio Brilhante.

A vítima morava em Nova Alvorada do Sul e dirigia um veículo Gol, lotado de cigarros e essências de narguilé, no momento do acidente.

Conforme o site local “Rio Brilhante em Tempo Real”, a causa da morte de Gildevan é afogamento, já que ele não conseguiu sair do.

O corpo foi retirado por militares do corpo de bombeiros de Maracaju. Maquinhas de uma usina localizada proxima ao local do acidente, foram utilizidas para remover o veículo.

