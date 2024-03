Homem morre afogado durante pescaria com o irmÃ£o em MS

Deli José de Souza, de 55 anos, morreu afogado durante um dia de pescaria com seu irmão no Rio Pântano, em Selvíria, durante a hora do almoço de sábado (9).

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Civil foi acionada por um mergulhador do Corpo de Bombeiros. Ao chegar no local, as equipes encontraram com o irmão da vítima.

Para os policias, ele contou que estava pescando com Deli na margem do rio quando ele foi mais para perto da beirada e acabou escorregando, caindo e afundando na água. Em desespero, pois o irmão não emergiu mais, a testemunha precisou ir até a cidade para conseguir sinal de telefone.

Depois de ligar para o Corpo de Bombeiros de Aparecida do Taboado, o homem voltou ao local e ao chegar, encontrou o corpo de Deli boiando próximo à margem. A Perícia Técnica de Três Lagoas foi acionada para fazer as investigações iniciais sobre o caso.

O acidente foi registrado como morte a esclarecer na Delegacia de Polícia Civil de Selvíria e será investigado.

