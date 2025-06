Homem morre afogado durante pescaria e amigos dizem que ele foi levado por sucuri em MS

Homem, identificado como João, de 50 anos, morreu ao se afogar durante uma pescaria com os amigos na tarde de domingo (15), no distrito de Anhanduí, em Campo Grande. Os companheiros acreditam que ele tenha sido levado por uma sucuri.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site Alvorada Informa, João trabalha em uma fazenda da região. Ontem, ele saiu com dois colegas para pescar. Quando já estava com parte do corpo dentro d’água, a vítima foi puxada repentinamente.

Os companheiros se assustaram e tentaram ajudar o homem, porém, não tiveram sucesso. Eles acreditam que a vítima tenha sido atacada por uma sucuri.

As equipes do Corpo de Bombeiros de Nova Alvorada do Sul foram acionadas, mas a ocorrência ficou com os mergulhares de Campo Grande, que conseguiram localizar o corpo durante as primeiras horas da manhã desta segunda-feira (16).

O corpo será levado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL), onde passará por exame de necropsia.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também