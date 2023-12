Homem morre afogado em represa do assentamento Santa Mônica

Fausto Mendes, de 36 anos, morreu ao se afogar em uma represa localizada no assentamento Santa Mônica, que fica dentro da cidade de Terenos. Ele teria desaparecido no domingo (17) nas águas, sendo localizado apenas na manhã de hoje (20).

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima estava nadando com o cunhado quando acabou desaparecendo. Desde o dia do sumiço, o Corpo de Bombeiros estava fazendo buscas para localizar o corpo do homem, o encontrando durante a manhã desta quinta.

Equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica foram até o local fazer as apurações sobre os fatos. O caso foi registrado como morte a esclarecer na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

