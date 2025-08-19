Menu
Polícia

Homem morre ao atacar PM em área de mata do Rita Viera

Ele estava armado com uma faca após brigar com os familiares

19 agosto 2025 - 14h24Brenda Assis
O caso aconteceu na manhã de hojeO caso aconteceu na manhã de hoje   (WhatsApp/JD1)

Homem, ainda não identificado, morreu após confrontar a Polícia Militar na manhã desta terça-feira (19) em uma área de mata localizada no Bairro Rita Vieira, em Campo Grande. Ele estava descontrolado após uma briga familiar, onde tentou matar os pais e o irmão.

Conforme as informações iniciais, a família teria brigado e na ocasião o suspeito pegou uma faca, partindo para cima dos pais. Posteriormente, ele correu para dentro do mato, onde se escondeu da Polícia Militar.

No entanto, durante o cerco policial, ele acabou investindo contra a guarnição, sendo alvejado. Ainda com vida, o homem foi socorrido e levado para o CRS Tiradentes, mas não resistiu ao ferimento e faleceu momentos depois.

Por ser uma cena de confronto, a Perícia Técnica precisou ser acionada, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso junto com a Polícia Civil.

