Homem morre ao cair de bicicleta e bater a cabeça em Campo Grande

Evando de Souza Silva, de 42 anos, morreu ao cair de bicicleta e bater a cabeça durante a manhã desta quinta-feira (26), em uma estrada cascalhada localizada na entrada da Vila de moradores do Joquey Clube, em Campo Grande, cerca de 30 metros após a Rua Delegado Alfredo Hardman.

Conforme o boletim de ocorrência, uma testemunha contou ter visto o momento que a vítima entrou na estrada pedalando e em determinado momento caiu, ao se desequilibrar. Durante a queda, ele acabou batendo com a cabeça, falecendo em seguida.

As equipes da Polícia Militar foram acionadas, fazendo o isolamento da área até a chegada da Polícia Civil e da Perícia Técnica. Por não ter lesões aparentes pelo corpo, apenas as da queda, as autoridades acreditam que Evando tenha sofrido um mal súbito.

Durante o atendimento do caso, a mãe do homem compareceu ao local. Ela explicou que o filho não estava trabalhando e nem é usuário de drogas ou bebidas alcoólicas. Detalhando ainda que Evando tem amigos na propriedade, por já ter trabalhado para os donos.

O caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

