Homem morre ao cair dentro de casa após passar mal em Campo Grande

Homem de 34 anos foi encontrado morto pelo padrasto durante a noite de quarta-feira (15) na porta do banheiro da casa que morava, localizada na Avenida 14 de Julho, região do bairro São Francisco, em Campo Grande.

Conforme o registro policial, a Polícia Militar foi acionada pelo S.O.S. Unimed, que havia acabado de constatar um óbito no residencial. Ao chegar no endereço indicado, encontraram a vítima caída, após passar por manobras de reanimação ainda no local.

Por estar caído na porta do banheiro, a casa não ter sinais de invasão e o corpo não conter marcas de violência, a suspeita é que ele tenha sofrido um mal súbito seguido de queda. Devido isso, a vítima pode ter batido o rosto, causando leve sangramento em seu nariz.

O padrasto da vítima detalhou que ele era alcoólatra e já teve episódios semelhantes anteriormente, sofrendo mal súbito, mas sempre sendo socorrido e ficando bem após um tempo.

Por não ter a causa da morte determinada, o caso foi registrado como achado de coisas e morte decorrente de fato atípico.

