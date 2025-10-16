Menu
Menu Busca quinta, 16 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Homem morre ao cair dentro de casa após passar mal em Campo Grande

Alcoólatra, a vítima tinha 34 anos e foi achada sem vida pelo padrasto

16 outubro 2025 - 14h53Brenda Assis
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registradoDepac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado   (Luiz Vinicius)

Homem de 34 anos foi encontrado morto pelo padrasto durante a noite de quarta-feira (15) na porta do banheiro da casa que morava, localizada na Avenida 14 de Julho, região do bairro São Francisco, em Campo Grande.

Conforme o registro policial, a Polícia Militar foi acionada pelo S.O.S. Unimed, que havia acabado de constatar um óbito no residencial. Ao chegar no endereço indicado, encontraram a vítima caída, após passar por manobras de reanimação ainda no local.

Por estar caído na porta do banheiro, a casa não ter sinais de invasão e o corpo não conter marcas de violência, a suspeita é que ele tenha sofrido um mal súbito seguido de queda. Devido isso, a vítima pode ter batido o rosto, causando leve sangramento em seu nariz.

O padrasto da vítima detalhou que ele era alcoólatra e já teve episódios semelhantes anteriormente, sofrendo mal súbito, mas sempre sendo socorrido e ficando bem após um tempo.

Por não ter a causa da morte determinada, o caso foi registrado como achado de coisas e morte decorrente de fato atípico.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Homem de 48 anos morre após complicações por queda de bicicleta em Rio Brilhante
Polícia
Homem de 48 anos morre após complicações por queda de bicicleta em Rio Brilhante
A simulação aconteceu na tarde desta quinta
Polícia
JD1TV: Calma, nenhum avião caiu! Simulação no aeroporto assusta campo-grandenses
Bebê é socorrido em estado gravíssimo após se afogar em piscina em São Gabriel do Oeste
Polícia
Bebê é socorrido em estado gravíssimo após se afogar em piscina em São Gabriel do Oeste
Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, sendo encaminhado a Corumbá de barco pelo Rio Paraguai
Polícia
Trabalhador perde a visão de um olho ao se acidentar cortando lenha em fazenda do Pantanal
Astra ficou completamente destruído
Polícia
Motorista que morreu BR-267 era natural de São Paulo e estava viajando a trabalho
O acidente aconteceu na noite de ontem
Polícia
Caminhoneiro morre se acidentar desviando de ciclista na BR-163
O caso aconteceu na madrugada de hoje
Polícia
Passageiro morre dormindo durante viagem de ônibus na fronteira
Polícia e Vigilância Sanitária apreendem bebidas ilegais durante operação em Ribas
Polícia
Polícia e Vigilância Sanitária apreendem bebidas ilegais durante operação em Ribas
Em MS, alvo foi na cidade de Mundo Novo
Polícia
MS fazia parte de rota clandestina para distribuição ilegal de celulares de luxo
Jamil Name Filho, o "Jamilzinho"
Justiça
TJ nega apelos e aumenta pena de Jamilzinho por mandar executar "Playboy da Mansão"

Mais Lidas

Hospital da Santa Casa, onde vítima está internada
Polícia
Com infecção grave, criança de 9 anos morre após quebrar o quadril em Campo Grande
Foto: PMCG
Cidade
Capital fará seleção para assistentes, auxiliares, inspetores e merendeiros na Educação
Delegacia de Atendimento à Mulher em Três Lagoas
Interior
Mulher prepara festa surpresa para o marido, mas apanha até desmaiar em MS
O caso explodiu na segunda
Polícia
Amor ungido? Padre é investigado após ser flagrado com noiva de fiel só de baby-doll