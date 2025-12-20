Homem morre ao cair e sofrer mal súbito em terreno baldio de Campo Grande

Um homem de 55 anos morreu na tarde desta sexta-feira (19) após sofrer uma queda em um terreno baldio no bairro Parque Novo Século, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a irmã da vítima detalhou que o homem fazia uso frequente de bebida alcoólica e utilizava medicamentos de uso controlado. Ainda conforme o relato, ele teria sofrido a queda e, em seguida, apresentado um mal súbito, sendo encontrado desacordado.

O óbito foi constatado às 17h10 pelo médico do Corpo de Bombeiros que atendeu a ocorrência. A perícia não identificou sinais aparentes de violência no corpo.

Diante das circunstâncias, a autoridade policial determinou o encaminhamento do corpo ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol), onde serão realizados exames para esclarecer a causa da morte.

A vítima não portava documentos no momento do ocorrido, mas foi reconhecida oficialmente pela irmã.

O caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico pela Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.

