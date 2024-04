Homem morre ao escorregar no piso molhado e cair durante almoço de Páscoa

Homem, de 58 anos, morreu horas depois de cair e bater a cabeça durante uma festa de família, que era realizada na chácara Olhos D'água em Maracaju, na tarde deste domingo (31), Dia de Páscoa.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a festa tinha cerca de 30 pessoas da mesma família. Em determinado momento, a vítima saiu da piscina para ir até o banheiro, sendo que ao retornar, acabou escorrendo no piso molhado e caiu.

Durante a queda, o homem bateu com a cabeça na parede, começando a convulsionar. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, sendo encaminhado para o Hospital da cidade de Maracaju.

Porém, como seu caso era extremamente grave, a vítima foi transferida para a Santa Casa de Campo Grande, onde faleceu na manhã desta segunda-feira (1°). A Polícia Civil foi procurada pelo filho do homem.

O caso foi então registrado como morte a esclarecer na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

