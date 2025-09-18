Homem morre ao pular de carro em movimento em Santa Rita do Pardo

Júlio César Fagundes de Souza, de 28 anos, morreu ao pular de um carro em movimento durante a madrugada desta quinta-feira (18), na via de acesso ao Assentamento São Tomé, zona rural de Santa Rita do Pardo.

Conforme as informações divulgadas pelo site Cenário MS, o motorista do carro e sogro da vítima, contou que estava voltando para casa após o trabalho quando resolveram parar em um bar para tomar uma cervejinha.

Ao continuar a viagem, ele percebeu quando o passageiro abriu a porta e se jogou para fora do veículo, um Fiat Uno. O socorro chegou a ser acionado, mas ao chegar no local indicado o rapaz já estava sem sinais vitais.

Ainda de acordo com o site, consta no registro policial que o motorista apresentava sinais de embriaguez e se recusou a realizar o teste do bafômetro. No interior do automóvel, foram encontradas diversas garrafas de cerveja.

O caso foi inicialmente registrado na delegacia como morte decorrente de fato atípico e será investigado pelas autoridades policiais.

