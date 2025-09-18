Menu
Menu Busca quinta, 18 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Homem morre ao pular de carro em movimento em Santa Rita do Pardo

Ele estava embriagado quando abriu a porta do veículo e se jogou

18 setembro 2025 - 16h11Brenda Assis
Delegacia Santa Rita Do PardoDelegacia Santa Rita Do Pardo   (Foto: Cenário MS)

Júlio César Fagundes de Souza, de 28 anos, morreu ao pular de um carro em movimento durante a madrugada desta quinta-feira (18), na via de acesso ao Assentamento São Tomé, zona rural de Santa Rita do Pardo.

Conforme as informações divulgadas pelo site Cenário MS, o motorista do carro e sogro da vítima, contou que estava voltando para casa após o trabalho quando resolveram parar em um bar para tomar uma cervejinha.

Ao continuar a viagem, ele percebeu quando o passageiro abriu a porta e se jogou para fora do veículo, um Fiat Uno. O socorro chegou a ser acionado, mas ao chegar no local indicado o rapaz já estava sem sinais vitais.

Ainda de acordo com o site, consta no registro policial que o motorista apresentava sinais de embriaguez e se recusou a realizar o teste do bafômetro. No interior do automóvel, foram encontradas diversas garrafas de cerveja.

O caso foi inicialmente registrado na delegacia como morte decorrente de fato atípico e será investigado pelas autoridades policiais.  

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Delegacia de Polícia Civil de Camapuã
Polícia
Diagnosticada com virose, criança morre após ir ao médico duas vezes em Camapuã
Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente (DEPCA)
Polícia
Casal é preso por armazenamento e produção de pornografia infanto-juvenil em Campo Grande
DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente)
Polícia
Criança de 9 anos é encontrada sozinha em casa suja e desorganizada na Cidade Morena
Hospital da Vida
Polícia
Pedreiro morre dias após cair do telhado durante reforma em Dourados
Homem é encontrado ferido após ser atropelado e baleado na BR-163, em Campo Grande
Polícia
Homem é encontrado ferido após ser atropelado e baleado na BR-163, em Campo Grande
Hospital da Santa Casa de Campo Grande
Polícia
Idoso morre após sofrer infarto e esposa denuncia omissão de socorro na Santa Casa
Movimentação da PM no local -
Polícia
AGORA: Dois jovens são baleados em tentativa de execução no Jardim Nhanhá
Apoiadores de Bolsonaro fazem ato em frente ao hospital -
Política
Moraes repreende Polícia Penal por exposição de Bolsonaro a apoiadores durante escolta
Boato sobre chá milagroso leva fiéis a danificar 'santo' no Ceará
Polícia
Boato sobre chá milagroso leva fiéis a danificar 'santo' no Ceará
Apenas o pai e o filho mais velho sobreviveram
Justiça
Justiça nega exame de insanidade a réu por acidente com 4 mortos na BR-060

Mais Lidas

Foto: PMCG
Cidade
Teste de Alerta: Celulares de Campo Grande receberão alarme no dia 27 de setembro
Mulheres chegaram a perder parte da roupa após o acidente
Trânsito
JD1TV: Quatro pessoas em uma moto ficam feridas em acidente na rua da Divisão
Frio chegará com força em MS e derrubará temperaturas
Clima
Será a última? Onda de frio retorna com mínima de até 6°C em MS
O acidente aconteceu na tarde de hoje
Polícia
AGORA: Gari morre ao ser atropelado na Avenida Duque de Caxias, em Campo Grande