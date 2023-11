Homem morre ao sentir falta de ar durante crise de ansiedade em Campo Grande

Homem, de 42 anos, morreu durante a manhã de domingo (5) após ter uma ‘crise de ansiedade’ e perder o ar enquanto estava deitado em casa, na Vila Aimore, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima teria sofrido um acidente de moto no dia 11 setembro deste ano. Onde teve uma fratura grave na perna. No mesmo dia ele passou por cirurgia e já em 28 do mesmo mês precisou colocar um ‘imobilizador’ no ferimento.

Depois de um tempo internado, o rapaz teve alta hospitalar e estava fazendo fisioterapia há cerca de duas semanas. A esposa da vítima contou as autoridades policiais, que ontem ele estava deitado quando a chamou.

Para ela, o homem disse que estava ‘sentindo uma crise de ansiedade’ e passou a apresentar falta de ar. Preocupado, ele então pediu para que olhasse sua perna, pois talvez estivesse inchada.

Logo em seguida a vítima começou a apresentar vermelhidão e ficar roxo, por conta da falta de respiração adequada. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, fazendo cerca de 42 minutos de reanimação.

Apesar do empenho da equipe, o homem não resistiu e acabou falecendo. O caso foi então registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como morte a esclarecer.

