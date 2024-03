Homem morre ao ser atingido por golpe de facÃ£o na cabeÃ§a em Amambai

Valdemir Souza, de 42 anos, morreu depois de ser atingido por vários golpes de facão na região da cabeça, durante a noite do dia 27 de março, na região da aldeia indígena de Amambai. O autor, de 24 anos, foi detido pelas lideranças do local e entregue a polícia.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, era por volta das 18h30 quando as equipes policiais foram acionadas pelo Corpo de Bombeiros, uma vez que um homem teria sofrido uma grave queda de moto.

Ao chegar no local, os militares encontraram Valdemir deitado, consciente, desorientado, sem capacete, agitado, apresentando confusão mental. Ele tinha um sangramento ativo na região esquerda da cabeça, onde perdeu uma grande quantidade de sangue.

Ele foi rapidamente socorrido e levado para o Hospital Regional, onde faleceu momentos depois de dar entrada na unidade de saúde. Ainda na noite de ontem, as equipes policiais conversaram com populares, sendo informados de que o homem teria sofrido uma queda de moto, mas eles não souberam dizer onde estaria a motocicleta usada por ele.

No entanto, já durante esta quinta-feira (28), a Polícia Civil foi acionada pelas lideranças indígenas, pois eles estavam com o homem que matou Valdemir. Ao chegar, os militares ouviram o homem confessar o crime.

Ele detalhou que estava babado, armado com um facão e ameaçando populares. Sendo que em determinado momento, Valdemir passou pelo local e foi atingido com golpes na região da cabeça.

Ferido, o autor contou que acabou apanhando dos lideres da região, por ter cometido o crime. O caso foi então registrado como homicídio qualificado por motivo fútil, na Delegacia de Polícia Civil de Amambai.

