Homem morre ao ser atingido por raio em assentamento

Sarah Chaves, com informações do Porã News

O paraguaio Bruno Patiño Torales morreu atingido por um raio na tarde de sábado (4), enquanto limpava uma área aberta no no Assentamento Santa Teresa, em Pedro Juan Caballero, na fronteira com Ponta Porã - Mato Grosso do Sul.

No momento do ocorrido uma tempestade se aproximava da região, a vítima tentou se abrigar em baixo de uma pequena cobertura de telhas que havia no terreno.

Bruno foi encontrado já sem vida na manhã de domingo (5), por populares que acionaram os agentes da Polícia Nacional do Paraguai em Pedro Juan Caballero que com apoio da perícia técnica encaminharam o corpo da vítima para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade para entrega aos familiares.

