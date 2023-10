Homem morre ao ser esfaqueado durante briga em conveniência de Costa Rica

Homem, de 41 anos, morreu ao ser esfaqueado durante uma briga em uma conveniência localizada na Rua Alameda Sucuriú, durante a madrugada desta sexta-feira (13), em Costa Rica.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pelo Corpo de Bombeiros que atendia uma vítima de esfaqueamento, sendo que no decorrer do socorro o homem veio a falecer.

Durante conversa com testemunhas, os militares foram informados que o autor e a vítima passaram o dia ingerindo bebidas alcoólicas no estabelecimento. Já na hora de ir embora, os dois acabaram se desentendo e por motivos ainda a serem esclarecidos, o homem foi esfaqueado, morrendo ainda no local.

Após efetuar o golpe, o autor fugiu correndo, tomando rumo ignorado. Além do socorro e da Polícia Militar, equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica foram até o local para realizar o atendimento da ocorrência.

O caso foi registrado como homicídio na delegacia de Polícia Civil de Costa Rica.

