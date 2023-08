Homem morre ao ser espancado pelo filho no Dia dos Pais em Dourados

Elessandro Silva, de 47 anos, morreu dois dias depois de brigar com o filho durante a comemoração do Dia dos Pais, na cidade de Dourados. Bêbado, ele teria se irritado após pedir dinheiro para comprar drogas e receber um ‘não’ do rapaz.

Conforme a filha da vítima detalhou no boletim de ocorrência, Elessandro estava na casa do rapaz, de 26 anos, bebendo junto com ele. Em determinado momento, ao não conseguir o dinheiro para comprar drogas, pegou uma faca e foi para cima do homem.

Para se defender das investidas do pai, o rapaz chegou a pegar uma cadeira, porém, teve quatro dedos das mãos atingidos e perdeu dois. Mesmo machucado, o autor conseguiu ir para cima de Elessandro, a fim de pegar a faca.

No entanto, acabou o espancando. A vítima precisou ser socorrida pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) até o Hospital da Vida, onde ficou em estado gravíssimo por dois dias. No entanto, não resistiu aos ferimentos e faleceu na unidade hospitalar.

A filha de Elessandro, relatou ainda que seu pai era usuário de Crack e fazia uso de bebida alcoólica. Descrito como agressivo com a família, ele andava com uma faca artesanal – a mesma usada para cortar os dedos do filho.

Por conta dos ferimentos nas mãos, o rapaz precisou passar por cirurgia e segue internado. O caso foi registrado como lesão corporal seguida de morte na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados.

