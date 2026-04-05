Homem morre ao ser espancado por dupla no Piratininga

Um homem ainda não identificado morreu após ser brutalmente agredido na noite deste sábado (4), na Rua Aimoré, no Bairro Piratininga, em Campo Grande.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima foi atacada por pelo menos dois indivíduos por volta das 22h. Após as agressões, o homem foi encontrado em estado grave, inconsciente e com diversos hematomas na região do rosto.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o socorro da vítima, que foi encaminhada à Santa Casa de Campo Grande. De acordo com o registro, ele deu entrada na área vermelha da unidade já entubado.

Apesar dos esforços da equipe médica, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

Até o momento, a vítima não foi identificada. O caso será investigado pelas autoridades competentes para apurar a autoria e as circunstâncias do crime.

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