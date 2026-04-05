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Homem morre ao ser espancado por dupla no Piratininga

A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos

05 abril 2026 - 14h43Brenda Assis
Hospital Santa Casa - Campo Grande - Hospital Santa Casa - Campo Grande -   (Foto: Alvaro Pereira Mateus / Google)

Um homem ainda não identificado morreu após ser brutalmente agredido na noite deste sábado (4), na Rua Aimoré, no Bairro Piratininga, em Campo Grande.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima foi atacada por pelo menos dois indivíduos por volta das 22h. Após as agressões, o homem foi encontrado em estado grave, inconsciente e com diversos hematomas na região do rosto.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o socorro da vítima, que foi encaminhada à Santa Casa de Campo Grande. De acordo com o registro, ele deu entrada na área vermelha da unidade já entubado.

Apesar dos esforços da equipe médica, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

Até o momento, a vítima não foi identificada. O caso será investigado pelas autoridades competentes para apurar a autoria e as circunstâncias do crime.

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