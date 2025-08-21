Menu
Menu Busca quinta, 21 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Homem morre ao ser picado por abelhas em fazenda de Campo Grande

Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu e faleceu no CRS Coophavila

21 agosto 2025 - 14h51Brenda Assis

Alex Matias Felisberto, 42 anos, morreu no CRS Coophavila ao ter um choque anafilático causado por picadas de abelhas em uma fazenda localizada no km 389 da BR-060, em Campo Grande.

Conforme as informações apuradas pelo JD1, a vítima foi socorrida por moradores da região e levado para a área urbana da Capital. No meio do caminho, eles foram interceptados por uma viatura do Corpo de Bombeiros.

Ao ser atendido pelos militares, Alex estava inconsciente. Ele então foi encaminhado para a unidade de saúde mais próxima, que era o CRS Coophavila onde passou por atendimento inicial.

Porém, não resistiu e acabou falecendo. Não chegou a ser divulgado detalhes a respeito do ataque de abelhas que causou a morte do rapaz.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Dono de farmácia é preso por comércio ilegal de medicamentos em Campo Grande
Polícia
Dono de farmácia é preso por comércio ilegal de medicamentos em Campo Grande
Depac Centro
Polícia
Mulher é constrangida por síndica ao usar elevador social para andar com cachorros na Capital
O acidente aconteceu na manhã de hoje
Trânsito
Motorista morre ao ser jogado para fora de caminhão durante capotamento em MS
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Homem tenta bater na chefe ao levar suspensão por ir trabalhar bêbado em Campo Grande
Endrick faleceu na noite de ontem
Polícia
'Menino de muita luz': Morte de adolescente que se afogou em piscina de clube comove Campo Grande
Imagem Ilustrativa
Polícia
Jovem fica com faca cravada na cabeça ao atentar contra a própria vida na Mata do Segredo
Jaqueline Amaral é casada com Diego, da dupla sertaneja com Henrique
Polícia
Alvo da PF, esposa de cantor sertanejo 'lavou' R$ 3 milhões para o PCC em quatro anos
O rapaz foi socorrido pelo SAMU
Polícia
AGORA: Motociclista é socorrido em estado gravíssimo após acidente na Marques de Herval
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Cidade
MP investiga tabacaria por barulho acima do permitido em Campo Grande
Pastor Silas Malafaia -
Política
Alvo da PF, pastor Silas chama Alexandre de Moraes de "criminoso"

Mais Lidas

Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher morre na Santa Casa dias após apanhar do filho autista em Jardim
Mulher sai andando nua na rua após matar o pai e confessa crime: 'Me prostituía'
Polícia
Mulher sai andando nua na rua após matar o pai e confessa crime: 'Me prostituía'
Dede estava foragido e já havia sido condenado por homicídio
Polícia
Dede, que estuprou ex e enteada, continuará preso após confronto com Garras na Capital
INMET emite alerta de tempestade e vendaval para Mato Grosso do Sul
Clima
INMET emite alerta de tempestade e vendaval para Mato Grosso do Sul