Homem morre ao ser picado por abelhas em fazenda de Campo Grande

Alex Matias Felisberto, 42 anos, morreu no CRS Coophavila ao ter um choque anafilático causado por picadas de abelhas em uma fazenda localizada no km 389 da BR-060, em Campo Grande.

Conforme as informações apuradas pelo JD1, a vítima foi socorrida por moradores da região e levado para a área urbana da Capital. No meio do caminho, eles foram interceptados por uma viatura do Corpo de Bombeiros.

Ao ser atendido pelos militares, Alex estava inconsciente. Ele então foi encaminhado para a unidade de saúde mais próxima, que era o CRS Coophavila onde passou por atendimento inicial.

Porém, não resistiu e acabou falecendo. Não chegou a ser divulgado detalhes a respeito do ataque de abelhas que causou a morte do rapaz.

