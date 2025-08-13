Menu
Menu Busca quarta, 13 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Homem morre ao ser queimado vivo em casa abandonada do Alves Pereira, em Campo Grande

O corpo foi encontrado após as chamas serem controladas pelas equipes do Corpo de Bombeiros

13 agosto 2025 - 14h51Brenda Assis
O incêndio aconteceu na noite de ontemO incêndio aconteceu na noite de ontem   (Foto: WhatsApp/JD1)

Um homem, ainda não identificado, morreu carbonizado em um incêndio em uma casa abandonada localizada na Rua Paoco, região do Bairro Alves Pereira, em Campo Grande, durante a noite desta terça-feira (12).

Conforme o boletim de ocorrência, as equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas por vizinhos do imóvel para fazer o combate às chamas. Após os trabalhos, os militares encontraram o corpo em um dos cômodos da residência.

Diante da situação, a Polícia Militar, Perícia Técnica e Polícia Civil compareceram ao endereço indicado, fazendo os trabalhos necessários a respeito do caso.

Moradores da região contaram que a casa está abandonada há algum tempo, sendo ocupada por pessoas em situação de rua e usuários de drogas. No entanto, desconhecem quem possa ser a vítima.

Durante a perícia, realizada no local do incêndio, os policiais encontraram indícios de que o homem pode ter sido queimado vivo propositalmente. Por conta disso, o caso está sendo investigado como homicídio qualificado com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

O acidente aconteceu na manhã de hoje
Polícia
Crianças são socorridas com fratura após serem atropeladas por caminhão em Aquidauana
O crime foi flagrado por moradores da região
Polícia
Idoso é preso ao ser flagrado estuprando cadela em calçada de Nova Andradina
Depac Dourados
Polícia
Jovem é espancado durante assalto em Dourados
O acidente aconteceu na madrugada de terça
Polícia
Bezerro morre após ser atropelado por ambulância de Ivinhema na MS-276
Atendimento foi feito pela DAM de Nova Andradina
Polícia
Chamada de 'louca', mulher denuncia violência psicológica em viagem à Nova Andradina
O gari Laudemir de Souza Fernandes e o empresário René da Silva Nogueira Junior
Polícia
Após briga de trânsito, empresário mata gari a tiros com a arma da esposa
Testemunhas relataram que o episódio foi rápido e que, apesar do susto foram registrados apenas danos materiais
Polícia
Idosa passa mal ao volante e derruba muro de estacionamento de academia em MS
Depac Dourados
Polícia
'Vai ficar ruim pra você', diz homem ao ameaçar ex da atual companheira em Dourados
O caso teria sido registrado na segunda-feira
Polícia
JD1TV: 'Devolve meu dinheiro', homem quebra guichê de empresa na rodoviária da Capital
JD1TV: Frentista reage a assalto e atira em bandidos em Ponta Porã
Polícia
JD1TV: Frentista reage a assalto e atira em bandidos em Ponta Porã

Mais Lidas

Polícia Civil vai apurar caso | Imagem ilustrativa
Interior
Filho vai buscar bebida e na volta encontra pai atropelado e morto em Cassilândia
Polícia tenta localizar o indivíduo
Polícia
JD1TV: Viu ele? Polícia caça homem que estuprou jovem na saída de academia na Capital
As vítimas foram beleadas na noite de ontem
Polícia
Casal é baleado no Lageado e suspeito de 17 anos é apreendido pela Polícia Militar
Mãe e filha foram mortas pelo sargento
Polícia
No Dia dos Pais, sargento do Exército mata esposa e filha; morreram abraçadas