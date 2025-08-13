Homem morre ao ser queimado vivo em casa abandonada do Alves Pereira, em Campo Grande

Um homem, ainda não identificado, morreu carbonizado em um incêndio em uma casa abandonada localizada na Rua Paoco, região do Bairro Alves Pereira, em Campo Grande, durante a noite desta terça-feira (12).

Conforme o boletim de ocorrência, as equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas por vizinhos do imóvel para fazer o combate às chamas. Após os trabalhos, os militares encontraram o corpo em um dos cômodos da residência.

Diante da situação, a Polícia Militar, Perícia Técnica e Polícia Civil compareceram ao endereço indicado, fazendo os trabalhos necessários a respeito do caso.

Moradores da região contaram que a casa está abandonada há algum tempo, sendo ocupada por pessoas em situação de rua e usuários de drogas. No entanto, desconhecem quem possa ser a vítima.

Durante a perícia, realizada no local do incêndio, os policiais encontraram indícios de que o homem pode ter sido queimado vivo propositalmente. Por conta disso, o caso está sendo investigado como homicídio qualificado com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso

