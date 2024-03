Oseias Miranda, 26 anos, morreu depois de apontar a arma para policiais militares na madrugada deste domingo (24), na cidade de Sidrolândia.

Conforme as informações do site Noticidade, uma equipe da Polícia Militar tentou abordar Oseias na Rua Almezindo José Rosa, no Bairro São Bento, durante rondas pela região. No entanto, ele apontou uma arma para os militares.

Para repelir a ameaça iminente, os policiais atiram e acertaram o rapaz. Ele foi socorrido até o Hospital Dona Elmíria Silvério Barbosa, mas faleceu momentos depois de dar entrada na unidade de saúde.

A Perícia de Campo Grande foi até o local, onde realizou os trabalhos de investigações sobre o caso, junto com a Polícia Civil.

