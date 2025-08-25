Menu
Homem morre após cair dentro de casa em Sidrolândia

Ele chegou a ser socorrido e levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos

25 agosto 2025 - 15h11Brenda Assis
Polícia Militar esteve no hospital da cidadePolícia Militar esteve no hospital da cidade   (24H News MS)

Homem de 39 anos morreu após ser encontrado caído no banheiro de casa quase em coma alcoólico durante a tarde de domingo (24). Ele mora na região central da cidade de Sidrolândia.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até o Pronto Socorro do Hospital Elmiria Silvéria pois um homem havia sido socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), com ferimentos pelo corpo e falecendo logo depois.

Para os militares, o irmão da vítima detalhou que ele era alcoólatra e vivia sofrendo quedas em casa por conta do alto consumo de bebidas alcoólicas. Durante a sexta-feira (22), ele teria caído no banheiro e ontem (24), havia sofrido uma nova queda.

Eles então acionaram o socorro, mas o homem não resistiu aos ferimentos causados e faleceu momentos depois.

O caso acabou sendo registrado como morte decorrente de fato atípico na Delegacia de Polícia Civil da cidade.

