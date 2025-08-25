Homem morre após cair dentro de casa em Sidrolândia

Homem de 39 anos morreu após ser encontrado caído no banheiro de casa quase em coma alcoólico durante a tarde de domingo (24). Ele mora na região central da cidade de Sidrolândia.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até o Pronto Socorro do Hospital Elmiria Silvéria pois um homem havia sido socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), com ferimentos pelo corpo e falecendo logo depois.

Para os militares, o irmão da vítima detalhou que ele era alcoólatra e vivia sofrendo quedas em casa por conta do alto consumo de bebidas alcoólicas. Durante a sexta-feira (22), ele teria caído no banheiro e ontem (24), havia sofrido uma nova queda.

Eles então acionaram o socorro, mas o homem não resistiu aos ferimentos causados e faleceu momentos depois.

O caso acabou sendo registrado como morte decorrente de fato atípico na Delegacia de Polícia Civil da cidade.

