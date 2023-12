Homem morre após cair de pontilhão e ser atropelado na Ernesto Geisel

Cleiton Sérgio da Silva Machado, de 35 anos, morreu na manhã desta terça-feira (5) após cair do pontilhão da Avenida Salgado Filho e ser atropelado por um veículo de passeio na Avenida Ernesto Geisel, em Campo Grande.

Segundo apurado pela reportagem, a vítima caiu de uma altura de cerca de 10 metros e sofreu um traumatismo cranioencefálico grave, além de múltiplas fraturas de crânio.

Instantes após a queda, Cleiton foi atropelado por um veículo de passeio conduzido por uma mulher. A motorista permaneceu no local para acompanhar o atendimento da ocorrência.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas o homem não apresentava sinais vitais. A Polícia Militar esteve no local e isolou a área.

A reportagem ainda soube que o trânsito na região está bastante tumultuado para quem segue na pista no sentido do bairro ao centro, muito em virtude do trabalho da Polícia Científica e da Polícia Civil.

