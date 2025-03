Homem morre apÃ³s caminhÃ£o capotar na Avenida Gury Marques

Um homem que dirigia um caminhão na saída para São Paulo, na Avenida Gury Marques, em Campo Grande, morreu após capotar o veículo em um grave acidente. O caso ocorreu no fim da tarde desse sábado (15).

Segundo informações, o motorista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. As autoridades ainda não confirmaram oficialmente a identidade do condutor. O corpo foi removido pela Funerária Pax MS.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), da Polícia Civil e da Polícia Científica estiveram no local para investigar as causas do acidente.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também