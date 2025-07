Homem morre após confrontar policiais com faca em Campo Grande

Na madrugada desta sexta-feira (25), um homem foi baleado após reagir a uma abordagem da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) em Campo Grande.

O caso aconteceu na rua do Himalaia, região do bairro Joquei Clube. Segundo informações iniciais, o homem, cuja identidade não foi divulgada, investiu contra a guarnição com uma faca durante a abordagem.

Ele foi atingido por dois tiros e socorrido ao Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS), onde não resistiu aos ferimentos e teve o óbito constatado.

Superiores da PMMS foram acionados para acompanhar a ocorrência. Também foram chamados a perícia e o delegado plantonista para os procedimentos legais.

O caso será investigado como Morte Decorrente de Intervenção Policial (MDIP). O JD1 Notícias segue apurando e poderá atualizar esta matéria.

