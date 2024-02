Homem morre após enfrentar policiais no Nova Lima

Homem de 48 anos, identificado como Antonio Boneti do Nascimento, morreu na Santa Casa de Campo Grande após entrar em confronto com policiais militares no bairro Nova Lima. O fato ocorreu na tarde de domingo (04), quando a polícia foi acionada por uma mulher que relatou que o homem estava descumprindo uma medida protetiva.

Segundo a polícia, os policiais foram até uma residência na rua Martin Afonso de Souza e tentaram abordá-lo. No entanto, ele reagiu com violência, xingou os policiais e disse que não seria preso. Ele ainda agrediu os policiais com chutes e socos, e cuspiu no rosto de um deles. Os policiais usaram um bastão (cassetete) para contê-lo e o encaminharam para o socorro médico.

Na manhã desta segunda-feira (05), a nora do homem foi até a Depac Cepol (Centro Especializado de Polícia Integrado) para comunicar a morte dele em decorrência das lesões sofridas. O caso também foi registrado na Primeira Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Campo Grande, pois o homem era acusado de violência doméstica.

A assessoria de comunicação da PMMS informou, em nota, que as circunstâncias da ocorrência serão apuradas por meio de um inquérito policial militar, sob supervisão da corregedoria da PMMS, e que o inquérito será encaminhado ao poder judiciário para análise e julgamento.

A nota também esclareceu que o fato envolve um cidadão que foi acusado de violência doméstica e que as providências cabíveis foram tomadas pelos policiais responsáveis.

