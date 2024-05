Homem morre após esquecer o 'pézinho' da moto abaixado e sofrer acidente em MS

Fabriciano Ribarola, de 46 anos, morreu quase um mês depois de sofrer um acidente de moto na Aldeia Campestre, em Antônio João. Ele estava internado no Hospital da Vida, em Dourados.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site Dourados News, o acidente aconteceu no dia 3 de abril. Na ocasião, ele teria esquecido de levantar o ‘pézinho’ da moto, sendo que em determinado momento o apoio bateu no chão e fez com que ele perdesse o controle do veículo.

Como estava em alta velocidade, Fabriciano foi arremessado por vários metros. O motociclista então foi socorrido, sendo levado para o hospital de Antônio João.

Porém, como seu estado de saúde era critico, a equipe médica optou por transferir o homem para o Hospital da Vida em Dourados, onde ficou internado até falecer.

