Homem morre após misturar pinga com agrotóxico em Aral Moreira

Um rapaz, de 21 anos, morreu depois de misturar bebida alcoólica com algum tipo de agrotóxico na Aldeia Guassuty, em Aral Moreira. O caso aconteceu durante tarde de sábado (5).

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima foi levada para o Hospital Municipal por lideranças indígenas, para que recebesse atendimento de urgência. Porém, ao dar entrada, ele já estava sem sinais vitais.

Para as autoridades, a esposa do homem detalhou que ele era alcoólatra. Como de costume, após ingerir muito álcool, ele acabou passando mal e teve uma convulsão. Porém, durante o sábado ele misturou pinga com algum tipo de agrotóxico.

Apesar de não ter a intenção de tirar a própria vida, já que estava apenas querendo ficar ‘doidão’, ele acabou falecendo. Em alguns vídeos, que a Polícia Civil teve acesso, é possível ver o homem segurando uma garrafa de cachaça com a mistura.

Alguns familiares disseram acreditar que o rapaz não tinha o discernimento do perigo da mistura com a bebida alcoólica. O corpo do homem foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Ponta Porã, onde passará por exames necroscópicos.

