Homem morre após ser alvejado pelo cunhado em fazenda de Cassilândia

O jovem Marcos Henrique Lagoin, de 27 anos, foi assassinado com cinco tiros por seu cunhado de iniciais na noite de ontem (12), em uma fazenda em Cassilândia.



Conforme o site Cassilândia Urgente, uma testemunha afirmou que o acusado de iniciais, E.Q.S é foragido da polícia e teve a ajuda de sua esposa de iniciais A. P. e de um outro homem com iniciais de E. S. S. Para cometer o crime.



A Polícia Civil está investigando esse caso de crime de homicídio para elucidar a motivação do crime.



