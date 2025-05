Jovem morre após ser atropelado e arrastado por quatro metros no Portal Caiobá

Um jovem de 22 anos identificado como Vandermárcio morreu vítima de um atropelamento na manhã deste domingo (25) na rua Cacheira do Campo, região do portal Caiobá II.



Conforme consta no boletim de ocorrência, testemunhas disseram que antes do atropelamento a vítima teria discutido com um casal em uma conveniência na região e que depois disso o veículo teria sido utilizado pelos suspeitos para o atropelamento.



Após a colisão a vítima ficou presa embaixo do carro e foi arrastada por cerca de 4,30 metros e meio e abandonado no local. O condutor do veículo um VW Gol fugiu do local. No carro a perícia encontrou uma garrafa de vodka e uma de energético.



A vítima foi levada para o Hospital da Santa Casa em estado grave e ficou na ala vermelha onde a irmã confirmou que ele faleceu horas depois. O caso foi registrado como um homicídio qualificado por motivo torpe, evasão do local do acidente e homicídio simples na forma tentada na Delegacia de Pronto Aendimento Comunitário Depac Cepol.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também