Homem morre após ser encontrado desmaiado sobre fezes e vômito na Capital

Homem, de 45 anos, que não teve o nome divulgado, morreu após ser encontrado desmaiado em casa durante a noite de terça-feira (1°), em Campo Grande. Ele tem histórico com uso abusivo de álcool e drogas.

Conforme o registro policial, a vítima estava internada no Hospital Regional, localizado no Bairro Jardim Aero Rancho. Ele teria sido encaminhado para a unidade de saúde após ser encontrado desmaiado, com vômitos ao redor do corpo e fezes.

A irmã do homem explicou para a Polícia Civil que ele tinha histórico de etilismo e uso de entorpecentes. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, socorrendo a vítima e a encaminhando até a unidade de saúde.

Apesar das tentativas de socorro, ele faleceu durante a tarde de quarta-feira (2). O caso foi então registrado como morte por causa indeterminada na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

