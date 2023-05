Homem morre após ser esfaqueado em conveniência de Eldorado

José Lima do Nascimento, de 44 anos, morreu ao ser esfaqueado durante uma briga em uma conveniência na Rua Bandeirantes, em Eldorado. A vítima chegou a ser socorrida, mas faleceu momentos depois de dar entrada na unidade hospitalar.

Conforme o boletim de ocorrência, a confusão aconteceu na madrugada deste sábado (27). O autor, Vanderlei de Jesus de Souza, conhecido como "Delegado Motinha”, porém, não chegou a preso ainda.

Para a polícia, familiares contaram que Vanderlei chegou à casa da irmã gritando: “dei uma facada no Betão, taí o carro". Depois disso, o autor saiu sem dar satisfações de para onde estava indo.

O carro em questão estava com o vidro esquerdo, lado motorista, quebrado. No banco foram encontradas uma bainha de faca de couro, na cor marrom e uma carteira.

A polícia investiga as causas do crime e analisa as câmeras de segurança da conveniência. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil do município como homicídio qualificado por motivo fútil e homicídio qualificado pela traição de emboscada ou mediante simulação.

Deixe seu Comentário

Leia Também