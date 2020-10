Homem morre após ser esfaqueado por irmão em MS

Brenda Assis, com informações Nova Alvorada Informa

Uma discussão entre dois irmãos terminou em morte, na madrugada desta sexta-feira (16), no Assentamento Pana, no município de Nova Alvorada do Sul. A vítima foi identificada como Adriel Junior Gomes Rodrigues, de 21 anos.

De acordo com o Nova Alvorada Informa, o crime teria ocorrido durante uma briga familiar nesta madrugada, quando o autor desferiu golpes de faca contra o irmão. Quando os policiais chegaram no local, o rapaz já estava morto. O irmão, principal suspeito de ter cometido o crime, não fugiu, estava em visível estado de embriaguez e se entregou à polícia.

A perícia de Dourados precisou ser acionada. O suposto autor foi preso e o caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.

