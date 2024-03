Homem morre apÃ³s ter 90% do corpo queimado e esposa Ã© investigada em Dourados

Um homem identificado como José Maria da Luz de Campos, de 37 anos, morreu no início da noite de ontem (8), com 90% do corpo queimado após incidente no Jardim Água Boa em Dourados.

Informações obtidas pelo Dourados News, apontam que José estava na companhia da mulher, Roberta de 39 anos, quando após uma discussão, ela teria jogado gasolina no homem e ateado fogo em seguida.

A informação ainda não foi confirmada e versão foinegada pela convicente. Além disso, o irmão e vizinhos da vítima relataram que Roberto enviou uma mensagema eles, informando que a vítima estaria fumando ao lado da moto, quando se queimou.

José Maria da Luz morreu na Santa Casa de Campo Grande, pra onde foi encaminhado devido à gravidade dos ferimentos.

O caso está sob investigação da Polícia Civil de Dourados.

