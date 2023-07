Homem morre após tirar satisfação com 'amigo' de mensagem enviada para esposa

Nereu José Vicente, de 42 anos, foi morto a facadas durante a tarde de sábado (1°), ao questionar o suspeito, identificado como ‘Cido’, por ter mandado mensagem para sua esposa.

Conforme as informações iniciais, a mulher da vítima contou a Polícia Militar que a mensagem foi recebida há cerca de dois meses atrás, porém, seu companheiro não gostou nada da situação ao vê-la. Apesar disso, ela não contou qual seria o conteúdo da mensagem.

Ao chegar da fazenda onde trabalhava no sábado, Nereu acabou ingerindo álcool e drogas, ficaram fora de si. Neste momento, o suspeito teria passado em frente ao local onde a vítima morava.

Avistando Cido dentro do veículo, Nereu se apossou de uma faca e foi tirar satisfações sobre a mensagem. Não consta na ocorrência a dinâmica certa de como a vítima foi esfaqueada, sendo informado apenas que a esposa teria ouvido a confusão e ao sair encontrou o homem caído, já ferido e com muito sangue no chão.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado e socorreu a vítima, que foi atingida nas costas e no queixo, porém, Nereu não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital do município.

Apesar das buscas, a faca usada no crime não foi localizada pelas equipes policiais. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil e será investigado.

