Homem morre após três dias internado no CRS Tiradentes

Um homem de 32 anos morreu na noite de sexta-feira (2), após três dias internado no CRS do Tiradentes. A vítima foi internada no dia 30 de abril com quadro de febre e diarreia já abaixo do peso, com agravamento da situação após uma gripe forte.

Ainda segundo o irmão, a vítima fazia tratamento de tuberculose há pelo menos dois anos e era fumante e ingeria bebida alcoólica, mas não há confirmação da causa da morte. O caso foi registrado na como morte natural.

