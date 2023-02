Homem morre atropelado e motorista foge sem prestar socorro

Uilian Fonseca Amaral, de 36 anos, morreu atropelado na Rua José Barbosa Rodrigues, no bairro Residencial Buzios, em Campo Grande. A vítima foi encontrada sem vida no meio da via, o motorista fugiu sem prestar socorro.

Conforme a ocorrência, por volta das 3h, uma mulher acionou a Polícia Militar pois havia encontrado um homem morto na rua. A equipe se deslocou até o local e acionou o Corpo de Bombeiro que constataram o óbito.

Com a vítima foi localizado uma carteira com documentos pessoais, cartão bancário e um aparelho celular, todos os pertencer foram retirados pela irmã da vítima. O caso foi registrado como morte a esclarecer.

