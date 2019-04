Homem morre atropelado na BR-163

Everton Diego Pedrosa, 32 anos, morreu após ser atropelado noite deste domingo (7) na BR-163, em Nova Alvorada do Sul. O suspeito pelo atropelamento estava em um veículo de passeio e fugiu do local.

Conforme o boletim de ocorrência, o homem estava andando, próximo a um posto de combustíveis na rodovia, quando foi atropelado por uma Fiat Fiorino. Outros motoristas que passavam pelo local e viram o corpo do rapaz, acionaram a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A PRF ao chegar ao local, constatou que Everton já estava sem vida. O motorista do carro fugiu do local, a pé, e abandonou o veículo na estrada. O caso foi registrado como morte a esclarecer na delegacia de Polícia Civil de Nova Alvorada do Sul.

Deixe seu Comentário

Leia Também