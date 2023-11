Homem morre com facada no peito ao falar com ladrão sobre furto na casa da sogra

Alexandre Nascimento Gamarra, de 28 anos, foi morto a facadas durante a tarde de quinta-feira (9), parte alta de Corumbá, região do conjunto Kadiwéus. Ele estava questionando um furto na casa da sogra, que teria sido cometido pelo autor do assassinato, identificado como Gustavo Henrique Soares Gomes, de 31 anos.

Conforme as informações policiais, testemunhas teriam visto os dois homens entrando em uma casa abandonada, que fica ao lado da vizinha. Ao avisar a moradora, a mulher viu um dos rapazes saindo correndo do local e segurando a barriga com uma das mãos.

Em determinado momento, Alexandre encostou no muro e caiu no chão. Ele chegou a ser amparado e socorrido por populares, mas acabou morrendo ainda no local.

Depois do crime, Gustavo chegou a fugir do local, mas acabou sendo preso ao ser avistado se escondendo em uma área de mata. Ele ainda levou as equipes policiais até a rua onde jogou a faca do crime.

Ele foi preso e levado para a 1ª Delegacia Civil de Corumbá, onde o caso foi registrado como homicídio qualificado por motivo fútil.

Motivação – Autor e vítima são cunhados. Quando questionado por Alexandre sobre o crime que teria cometido, Gustavo não gostou e os dois entraram em luta corporal.

Em determinado momento, segundo o site Diário Corumbaense, o autor acabou desferindo uma facada no peito de Alexandre.

Equipes da Polícia Científica e da Polícia Civil foram acionadas, fazendo os levantamentos de praxe sobre o caso.

