Homem morre com tiro na cabeça durante 'brincadeira' da roleta russa

Luis Jorge Bazzano Junior, 32 anos, morreu na noite de domingo (21), em um propriedade rural em Aquidauana, ao ser atingido por um tiro na cabeça durante uma “brincadeira”, de roleta russa.

De acordo com o boletim de ocorrência, o dono da Fazenda Auxiliadora foi quem ligou para a polícia informando que havia descoberto ter ocorrido um homicídio em sua propriedade, sendo seu funcionário Davi Brizola autor do disparo da arma de fogo que matou Luis

A Seção de Investigações Gerais (S.I.G), se deslocou até o local, e durante o trajeto, aproximadamente a 4 km para chegar à Fazenda Auxiliadora, por volta das 03h15min, à equipe policial se deparou com uma motocicleta que vinha em sentido oposto, com dois ocupantes, sendo o piloto e o passageiro teria se identificado como David.

Ao serem qeestionados sobre onde estariam indo naquele momento, o piloto havia dito que davi foi até em que ele trabalha, e lhe pedido para levá-lo até a cidade, pois sua esposa estaria no hospital "dando à luz a seu filho", ao ser solicitado os documentos pessoais para Davi, ele apresentou sua Carteira de Trabalho, com o nome de David Silva Brizola, neste momento a equipe policial deu voz de prisão para o autor, e questionado sobre o fato ocorrido na Fazenda Auxiliadora, ele alegou que estaria brincando de "roleta russa" com a vítima, no momento que houve o disparo da arma de fogo.

David alegou que estava brincando de "roleta russa" com a vítima,e Luis teria colocado a munição na arma e em seguida "rodado o tambor" e efetuado um disparo contra David, não deflagrando nenhuma munição, e depois o próprio Luis teria entregado a arma de fogo para David que apontou a arma contra a cabeça da vítima e efetuou o disparo, vindo a atingi-lo fatalmente

A equipe policial continuo a diligência até a Fazenda Auxiliadora, onde foi encontrada a vítima Luis Jorge, o qual o corpo estava de lado, em uma das camas dos alojamentos para funcionários, com uma arma fogo sobre sua mão direita.

Também haviam três munições, calibre .357 magnum, deflagradas e uma munição, calibre .38, intacta sobre uma mesa, localizada próxima ao corpo e duas munições, calibre .357 magnum, intactas sobre cama.

Durante revista pessoal no autor, foi localizado em um dos bolsos de sua calça uma munição calibre .357 magnum, marca CBC, correspondente as munições localizadas no alojamento.

