Homem morre dentro de carro ao ser baleado na cabeça em Campo Grande

Homem, ainda não identificado, morreu ao tirar a própria vida dentro de um carro na Rua da Paz, localizada no Bairro Jardim dos Estados, em Campo Grande. O caso aconteceu no final da manhã desta quarta-feira (1°).

Conforme as informações policiais, apuradas pela reportagem, ele parou o automóvel em mão dupla e usou um revólver, calibre 38, para atirar contra a própria cabeça.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas ao chegar no endereço indicado a vítima já estava sem sinais vitais.

Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e da Perícia Técnica foram acionadas para atender o caso.

Precisa de ajuda?

O Centro de Valorização da Vida (CVV) realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone 188, e-mail e chat 24 horas todos os dias.

