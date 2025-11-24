Homem morre dias após beber álcool de posto em Nova Alvorada do Sul

Um homem, de 44 anos, faleceu na manhã desta segunda-feira (24), após apresentar complicações decorrentes da ingestão de bebidas alcoólicas.
Conforme o boletim de ocorrência, a vítima era moradora de Nova Alvorada do Sul, mas foi internada no Hospital Regional no dia 23 de novembro com perda de consciência após ingerir, durante vários dias, diferentes tipos de bebidas alcoólicas, incluindo álcool automotivo.
Depois da realização dos procedimentos médicos necessários, o paciente apresentou uma parada cardíaca, falecendo às 11h41 desta segunda-feira.
O caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepole será investigado.
