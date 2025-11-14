Homem morre dias após cair durante crise convulsiva em Ponta Porã

Lúcio Menezes, de 43 anos, morreu três dias após ter uma crise convulsiva na cidade de Ponta Porã. A queda aconteceu no dia 10 de novembro.
Conforme as informações policiais, divulgadas pelo Dourados News, Lúcio tinha epilepsia e caiu durante a convulsão, batendo a cabeça na calçada, o que provocou uma lesão grave no cérebro.
Populares que passavam pelo local acionaram o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), responsável por socorrer o homem e o encaminhar para o Hospital Regional da cidade.
No entanto, devido a gravidade do seu estado de saúde, precisou ser transferido para o Hospital da Vida, onde passou por cirurgia antes de falecer.
O caso está sendo investigado pelas autoridades policiais.
