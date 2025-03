Homem morre dias apÃ³s ser brutalmente agredido em Dourados

Vilmar Daniel Gonçalves, de 40 anos, foi espancado até a morte e encontrado sem sinais vitais durante a manhã de domingo (23), na Aldeia Jaguapiru, em Dourados.

Conforme as informações policiais divulgadas pelo Dourados News, Vilmar havia sido agredido em duas ocasiões antes de sua morte. No dia 17 de março, enquanto retornava de um enterro quando precisou ser socorrido com uma fratura na clavícula depois de apanhar.

Já no dia 21, ele teria sido vítima de uma nova agressão, sendo mais uma vez socorrido com ferimentos pelo corpo. Por conta do histórico, a polícia acredita que as agressões sofridas anteriormente podem estar diretamente relacionadas à morte de Vilmar. No entanto, os motivos e a autoria do crime ainda estão sendo apurados.

O caso foi registrado como homicídio na delegacia local e será investigado pelas autoridades.

