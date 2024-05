Homem morre dias depois de ser atropelado em avenida de Dourados

Luiz Carlos Pereira, de 47 anos, morreu cinco dias depois de ser atropelado na esquina da Avenida Marcelino Pires com a Rua Floriano Peixoto, durante o domingo (12), em Dourados.

Conforme as informações do site Dourados News, a vítima estava de moto, quando acabou sendo atingida por um carro. Luiz foi socorrido em estado grave, sendo levado para o Hospital da Vida, onde ficou internado até falecer.

Não existem informações a respeito da identificação do motorista do carro. As autoridades policiais estão investigando o caso.

