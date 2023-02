Homem morre dias depois de ser encontrado com facada no pescoço

Eládio Gonzalez, de 46 anos, morreu quase uma semana depois de ser encontrado esfaqueado em uma estrada vicinal da cidade de Paranhos, quase fronteira com o Paraguai.

De acordo com o Dourados News, Eládio foi encontrado por populares no dia 12 de fevereiro com vários ferimentos de golpes de faca no pescoço e no tórax. Ele foi socorrido e encaminhado para o hospital da região.

Como o estado de saúde da vítima era delicado, Eládio precisou ser transferido para o Hospital da Vida, em Dourados, onde ficou internado até falecer neste domingo (19).

O caso está sendo investigado.

