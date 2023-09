Homem morre 'do nada' após passar mal no Pioneiros

Marcos Rangel Kalian de Sousa, de 27 anos, morreu ao passar mal, sentindo falta de ar e dor no peito durante o final da tarde desta quinta-feira (14), no Bairro Pioneiros, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, ao ver que o rapaz estava passando mal, familiares acionaram o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). As equipes prestaram os primeiros socorros a Marcos no local e em seguida o encaminharam para o hospital.

No trajeto até a unidade de saúde, ele teve uma parada cardíaca sendo reanimado diversas vezes pelas equipes do SAMU. Porém, ele acabou falecendo durante a noite.

Durante a manhã desta sexta-feira (15), os familiares e uma representante da funerária foram até a delegacia novamente. Onde, após conversa via telefone com o delegado plantonista, foi sugerido encaminhar o corpo para o IMOL (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) para realização de alguns exames.

Consta no histórico do registro policial, que recentemente Marcos teria sido vítima de um acidente de trânsito. Por conta do acidente, ele teria sofrido lesões na medula, ficando com sequelas e apesar dos esforços da equipe medica a vítima veio a óbito.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como morte a esclarecer.

