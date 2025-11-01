Homem morre dormindo após almoço em Campo Grande

Rusival Vieira Angelo, de 51 anos, foi encontrado morto na tarde desta sexta-feira (31) em sua residência, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a esposa relatou que após o almoço, Rusival foi descansar enquanto ela saiu para visitar uma vizinha. Ao retornar, encontrou o marido já sem vida.

A equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e confirmou o óbito às 20h07, registrando como morte natural. De acordo com o boletim, Rusival fazia uso de medicação para pressão arterial.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e seguirá os procedimentos legais para mortes naturais, sem indícios de crime.

