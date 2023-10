Homem morre durante troca de tiros com a polícia em Deodápolis

Weverson Liezer de Paula Luzi, de 27 anos, morreu durante um confronto com as equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar durante a noite de quarta-feira (4), no Jardim América, localizado na cidade de Deodápolis.

Conforme as informações policiais, o homem era investigado por tráfico de drogas e organização criminosa. Ontem, a Polícia Civil estava para fazer o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na casa do rapaz, quando solicitou o apoio da Polícia Militar.

Os policiais foram recebidos a tiros quando chegaram ao endereço. Ao revidar, acertaram Weverson que chegou a ser socorrido com vida até o Hospital Cristo Rei, mas não resistiu aos ferimentos e morreu momentos depois.

Na casa, após o local ser liberado pela equipe da perícia, foram encontrados um revólver calibre .38 usado no confronto, 6 munições – sendo três intactas e três deflagradas – celulares utilizados no comércio de entorpecentes, 1,2kg de maconha e cerca de 50g de cocaína.

O homem possuía diversas passagens pela polícia. O caso está sendo investigado.

Deixe seu Comentário

Leia Também