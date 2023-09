Homem morre durante troca de tiros com a polícia na fronteira

Um homem identificado inicialmente como Pedro Arguello, morreu ao trocar tiros com a polícia tentando fugir de uma tentativa de abordagem, no bairro Jardim Aurora, em Pedro Juan Caballero, Paraguai – região de fronteira seca com Ponta Porã. A troca de tiros aconteceu na tarde desta quarta-feira (6).

As informações iniciais apontam que uma equipe da Polícia Nacional estava fazendo um procedimento na área, quando houve a ocorrência.

Pedro teria dado inicio aos disparos, fazendo assim as equipes revidarem. Ainda não há detalhes sobre as circunstâncias exatas que levaram ao confronto armado, mas as autoridades estão investigando o incidente para esclarecer os acontecimentos.

